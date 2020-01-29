Москва, , 12:35 — REGNUM В Кремле продолжают анализировать предоставленный президентом США Дональдом Трампом план мирного палестино-израильского урегулирования. Об этом 29 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Москва может пока только констатировать о поддержке этого плана Израилем и категорическом неприятии его Палестиной», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 января, глава Белого дома опубликовал свое видение решения конфликта между двумя народами. Одним из пунктов плана является признание Иерусалима столицей Израиля, а также полный суверенитет еврейского государства над городом.

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