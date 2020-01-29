Ереван, , 12:26 — REGNUM Материалы уголовного дела, фигурантом которого является бывший президент Армении Серж Саргсян, расследование которого в январе 2020 года завершила специальная следственная служба, направлено в судебную инстанцию для рассмотрения по существу. Об этом 29 января заявила пресс-секретарь Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.

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«Обвинительное заключение по делу Саргсяна утверждено прокурором. Дело направлено в суд», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

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В ходе следствия установлено, что Серж Саргсян с помощью владельца компании «Флеш» Барсега Бегларяна организовал растрату 489 млн драмов (около $1 млн), выделенных государством на дизельное топливо в качестве господдержки. При этом само правонарушение осуществил экс-министр сельского хозяйства Серго Карапетян при участии членов министерства Самвела Галстяна и

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года на имущество экс-президента Армении Сержа Саргсяна был наложен арест.