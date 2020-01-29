Брюссель, , 12:25 — REGNUM Европейский союз намерен ограничить доступ устройств китайской компании Huawei к развитию сетей 5G на территории ЕС, сообщает 29 января Financial Times со ссылкой на источники.

Так, в ЕС заявили, что компании, в деятельности которых усматривают риски для нацбезопасности, не будут допущены к критически важной инфраструктуре. В числе таких компания — китайские Huawei и ZTE.

Уточняется, что члены Евросоюза уже согласовали меры по сертификации оборудования, диверсификации поставщиков и контроля над компаниями, с которыми связывают высокую степень риска.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января власти Великобритании объявили, что Huawei, против которой Соединенные Штаты ведут экономическую войну, будет участвовать в создании в Соединенном Королевстве пятого поколения мобильной связи. В США уже заявили, что участие китайской Huawei в создании британских сетей 5G небезопасно.

Читайте также: Помпео сравнил «железо» от Huawei с советским ПО