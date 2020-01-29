Москва, , 12:26 — REGNUM Встреча с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, главой Минздрава Михаилом Мурашко и главой Роспотребнадзора Анной Поповой включена в график президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил журналистам 29 января пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Поводом стало распространение из Китая коронавируса нового типа, который вызывает пневмонию. Голикова, Мурашко и Попов доложат российскому президенту о мерах по недопущению распространения заболевания в стране, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Голикова, Попова, Мурашко, а также главы других министерств и ведомств вошли в оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса на территории РФ. Штаб сформировал глава правительства Михаил Мишустин.

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