Санкт-Петербург, , 12:16 — REGNUM Председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Юрий Калабин с 30 января переходит на работу в аппарат правительства России.

Как рассказал чиновник изданию «Фонтанка», он станет помощником нового вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Калабин работал в Смольном с января 2019 года, придя во власть из реального сектора.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года он комментировал снижение потребления горожанами хлеба и хлебобулочных изделий, связывая это с тем, что петербуржцы стали чаще ходить в рестораны и другие заведения общественного питания.

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«Расценивать это как плохой фактор я бы, наверное, не стал, потому что у нас и беднейшие слои, и богатейшие, по статистике, показывают снижение потребления (хлеба). Мы, как город, на сегодня потребляем даже меньше, чем норма. И это, на мой взгляд, не связано с падением уровня жизни, с чем обычно связывают эту историю», — заявлял Юрий Калабин.

«Люди просто хотят попробовать что-то другое», — предположил он.

На новой должности Калабин также надеется «защищать интересы города».

По данным источника, врио главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга будет заместитель председателя Алексей Яковлев.