Киев, , 12:12 — REGNUM Россия хочет использовать пример Приднестровья для того, чтобы реализовать сценарий федерализации Украины, а Киев должен понимать это и противостоять такому сценарию, заявил украинский посол, заведующий Центром международных исследований Дипломатической академии Украины Андрей Веселовский в интервью изданию «Сегодня».

Материал опубликован сегодня, 29 января.

Как заявил Веселовский, в Приднестровье конфликт в свое время возник из-за ссоры местных элит, которые «немного по-разному видели необходимость государственного строительства в тот момент, а также проблему получения средств от результатов этого государственного строительства». Конфликт затеяла не Россия, но решала именно Москва с помощью своей армии.

«На Донбассе Россия последовательно и целенаправленно на протяжении многих лет идеологически, медийно, путем назначения своих людей, экономическими методами насаждала основы для того, чтобы в подходящий момент создать новое «Приднестровье»… И она это сделала, потому что мы не уделяли этому должного внимания», — сказал украинский дипломат.

Сейчас, по его словам, Россия применяет силовые методы именно для реализации сценария федерализации и будет продолжать прессинг, пока Украина не сдастся и не скажет, что готова на что угодно, чтобы это прекратить.

«Понимая этот подход России, мы должны понять, что нам нужно сделать, чтобы не попасться на эту удочку… Но опять-таки глубина приднестровского конфликта совсем другая, и Украина должна более предметно им заняться, чтобы эти параллели из голов кремлевских мечтателей выбить», — призвал Веселовский.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Зеленский не раз заявлял, что Украина является унитарным государством и ее федерализация невозможна. Последнее такое заявление президент сделал в ходе «нормандского саммита» в Париже в декабре прошлого года. По словам Зеленского, существует целый ряд «красных линий», которые власти в Киеве не будет переходить ради урегулирования конфликта в Донбассе.