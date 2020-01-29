Джокьякарта, Индонезия, 29 января 2020, 11:59 — REGNUM В ассоциации индонезийских туристических компаний заявили, что вспышка коронавируса в ряде стран способствовала снижению числа туристов в Джокьякарте, сообщает Antara.
«Количество запросов и бронирования турпакетов в этом месяце сократилось по сравнению с предыдущим», — заявил председатель ассоциации индонезийских туристических компаний Джокьякарты Уди Судиянто.
По его словам, это указывает на то, что туристы, которые хотят путешествовать, ожидают событий, связанных с коронавирусом в городе Ухань.
«Вспышка коронавируса беспокоит нас. Мы являемся одной из отраслей, которая сильно пострадала, потому что туристы ищут безопасность и комфорт», — заявил Уди Судиянто.
«Мы надеемся, что правительство примет меры, чтобы те, кто путешествует в Джокьякарте, чувствовали себя комфортно», — добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство здравоохранения Индонезии призвало общественность вести здоровый образ жизни.
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