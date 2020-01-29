Минск, , 12:04 — REGNUM В течение скорого времени Белоруссии и Норвегия намерены упростить визовый режим между двумя странами. Об этом 29 января сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства по итогам очередного раунда консультаций МИД двух стран в Осло.

«С учетом недавнего подписания соглашений между Белоруссией и Евросоюзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии достигнута договоренность о подготовке в максимально сжатые сроки аналогичных документов между Белоруссией и Норвегией», — говорится в сообщении белорусского МИД.

Также сообщается, что стороны выразили свое приветствие «целенаправленным» усилиям профильных ведомств обеих сторон для согласования проекта соглашения «о взаимодействии между национальными органами по ядерной безопасности».

Кроме этого, указывается, что в ходе консультаций стороны рассмотрели вопросы развития своего политического диалога, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран, формирования договорно-правовой базы, а также взаимодействии в международных организациях. При этом были в том числе рассмотрены вопросы региональной и международной повестки дня.