Сеул, , 11:58 — REGNUM 30 и 31 января правительство Южной Кореи направит в китайский город Ухань, где впервые зафиксировали вспышку нового вируса, четыре самолета для эвакуации граждан своей страны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.

По их словам, данное решение было принято 28 января в ходе заседания правительства.

«Желание вернуться на родину выразили около 700 человек, — отметили в МИД Южной Кореи. — Однако дата эвакуации граждан может быть измена после консультаций с властями КНР».

Отмечается, что все пассажиры чартерных самолётов пройдут предварительную проверку, а по возвращению в Южную Корею — помещены под карантин в государственных учреждениях.

Известно, что правительство Южной Кореи также планирует поставить в Китай два миллиона масок и 100 тыс. защитных костюмов и очков.