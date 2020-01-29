Екатеринбург, , 11:56 — REGNUM Госсовет России должен быть усилен соответствующими полномочиями. Об этом заявил один из авторов Конституции Российской Федерации Виктор Перевалов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На круглом столе в Екатеринбурге Перевалов предложил ряд необходимых полномочий. В частности, обращения Госсовета должны быть обязательно рассмотрены в госорганах, на обращения должны быть даны аргументированные ответы.

Ведомство должно обладать правом вето на решения других органов власти и иметь возможность приостанавливать действия ранее принятых решений, считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге продолжается круглый стол по изменению Конституции. Мероприятие проходит с участием губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.