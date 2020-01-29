Тбилиси, , 12:09 — REGNUM Пускать на территорию Грузии на заседание ПАСЕ российскую делегацию недопустимо. Об этом сказал бывший заместитель совета безопасности Грузии Леван Бодзашвили 29 января в интервью агентству «ИнтерпрессНьюс».

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишивили на заседании в ПАСЕ заявила, что Грузия «обойдет» нормы своего законодательства, чтобы сделать возможным беспрепятственный въезд на свою территорию для российской делегации, участвующей во встрече глав МИД Совета Европы.

Бодзашвили заявил, что это — недопустимо, так как Россия якобы «оккупировала» часть Грузии.

«Еще не было в международных отношениях примера того, чтобы страна ставила оккупанта выше своего законодательства», — сказал бывший член совбеза.

Он считает, что прибытие российской делегации в Грузию ничего хорошего не принесет, а только поставит власти в сложное положение.

Напомним, что Грузия стала председателем в ПАСЕ и по протоколу в мае обязана принимать министериал Совета Европы и делегации стран-членов организации.

Также стоит отметить, что Россию в Грузии часто называют «оккупантом», но официально это не отражено. Граждане России, в основном, свободно попадают в Грузию в качестве туристов.

Напомним, отношения между Россией и Грузией резко испортились в августе 2008 года, когда грузинская армия напала на мирных осетин и российских миротворцев. Для усмирения агрессора России пришлось вводить войска в регион. После этого Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси назвал это «оккупацией».

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