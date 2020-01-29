Стокгольм, , 11:54 — REGNUM Министр иностранных дел Швеции Анн Линде поддержала публикацию плана президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта, об этом 29 января она сообщила на своей странице в социальной сети Twitter.

Однако, что касается самого плана, дипломат завуалировано отвергла некоторые пункты, содержащиеся в нем.

«Мы поддерживаем урегулирование конфликта между двумя государствами. Иерусалим является столицей обоих государств», — отметила Линде.

Напомним, ранее 28 января Трамп опубликовал свое видение решения конфликта между двумя народами. Одним из пунктов плана является признание Иерусалима столицей Израиля, а также полный суверенитет еврейского государства над городом.

Читайте ранее в этом сюжете: В ЮАР назвали «сделку века» Трампа «сумасшедшей»