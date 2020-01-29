Киев, , 11:51 — REGNUM Первый президент Украины занимается распространением баек, появившихся в Советском Союзе во времена перестройки, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 29 января, комментируя высказывания Леонида Кравчука.

Как сообщалось ранее, Кравчук в эфире телеканала «Россия-1» рассказал о якобы имевшей место накануне начала Второй мировой войны встрече Сталина и Гитлера во Львове, добавив, что эта «информация» подтверждается неким «документом».

"Встреча» Иосифа Виссарионовича Сталина с Адольфом Гитлером во Львове в 1939 году — это известная перестроечная байка из категории «один железнодорожник сказал». Как мы видим, многое в сегодняшней лжи на историю нашей страны уходит своими корнями туда, в перестройку, — время подготовки разрушения нашей большой общей страны.

Государственному деятелю не пристало распространять такие байки, но Кравчук не только занимается этим, но прямо врёт, когда говорит, что на этот счёт есть некий «документ». Нет такого документа!

Войну в Европе спровоцировала не договорённость Советского Союза с Германией от августа 1939 года ещё на некоторое время отказаться от разрешения своих разногласий военным путём, а заключённая годом ранее в Мюнхене договорённость подобного, но худшего рода, между так называемыми «западными демократиями» и Гитлером. Худшего рода она была потому, что помешала немецким военным свергнуть Гитлера — и на этот счёт есть неопровержимые документы.

Отодвигая от нашей страны большую войну в Европе в 1939 году, советский лидер лишь зеркально отражал действия Запада. Парируя западную установку Гитлеру наступать на СССР, Сталин, по сути дела, если вспомнить Шекспира, «послал отравленную сталь по назначенью».

После того, что Владимир Зеленский сказал на мероприятии, посвящённом освобождению «Освенцима», спасти его репутацию уже никому не удастся. Тем более если это пытаются делать такими вульгарными методами.