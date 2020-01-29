Москва, , 11:48 — REGNUM Заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что советский лидер Иосиф Сталин и глава нацистской Германии Адольф Гитлер лично встречались во Львове — это альтернативный взгляд Киева на мировую историю. Об этом в своем телеграм-канале написала российская телеведущая Ольга Скабеева.

«Видимо, в распоряжении Минобороны Украины появились свежесочиненные архивы, по которым Сталин с Гитлером братались во Львове, а бравые солдаты УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) первыми открыли ворота Освенцима», — написала она.

Журналист добавила, что это — альтернативный взгляд Украины на мировую историю. Именно по этим «документам» будут «верстаться новые учебники истории», уточнила она.

Как сообщало ИА REGNUM, первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире телепередачи «60 минут» о «встрече» Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина во Львове, которая стала предпосылкой к началу Второй мировой войны.

В свою очередь, в Минобороны РФ заявили, что возрождение нацистской идеологии наблюдается сейчас даже в странах, участвовавших в борьбе против нацистской Германии в годы Второй мировой войны.

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