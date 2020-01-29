Санкт-Петербург, , 11:47 — REGNUM За продажу никотиносодержащих смесей и снюсов несовершеннолетним в Петербурге будут вводить штрафы. Соответствующий законопроект поддержали 29 января в первом чтении депутаты городского Заксобрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Документ разработали во фракции «Единой России» по поручению спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. Аналогичный законопроект фракции «Справедливой России», подразумевающий полный запрет на продажу снюсов в Петербурге, в Заксобрании рассматривать не стали.

Единоросс Денис Четырбок отметил, что в снюсах нет табака, но имеется достаточно высокая концентрация никотиносодержащих веществ, которая может в десятки раз превосходить дозу никотина в сигарете.

«Мы запросили статистику по госпитализации — за последние несколько месяцев в (детскую) больницу (имени) Филатова поступило 15 подростков в состоянии критической интоксикации никотином», — заявил депутат.

Читайте также: От снюсов дохнут даже крысы: какую угрозу таят никотиновые «конфеты»

Согласно тексту документа, за продажу снюсов детям и подросткам будут штрафовать на 3−5 тыс. рублей обычных граждан, на 20 тыс. рублей — должностных лиц, на 50 тыс. рублей — юридических лиц.

Кроме этого, в стенах Мариинского дворца прорабатывается ещё одна инициатива, которая касается снюсов. Она призвана ужесточить ответственность за рекламу подобных смесей в интернете, особенно в социальных сетях.

«Блогерам, которые зарабатывают на рассказах мифов о «прелестях» этой отравы и тем самым увеличивают производителям продажи, нужно поставить тотальный заслон — вплоть до уголовной ответственности», — сказал Денис Четырбок.

Он добавил, что запретить продажу в Петербурге полностью Заксобрание не может, так как это прерогатива Государственной думы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге за продажу снюсов детям оштрафуют на сумму до 50 тыс. рублей