Санкт-Петербург, , 11:40 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 38 голосами поддержали назначение генерал-майора полиции Михаила Ильина заместителем председателя правительства Ленобласти по безопасности. Об этом сообщает 29 января пресс-служба областной администрации.

Кандидата на вакантную должность лично представил депутатам губернатор Александр Дрозденко.

«Главным в его работе будет открытость в работе и тесное взаимодействие с депутатским корпусом», — сказал глава региона парламентариям.

С 1989 года и до недавнего времени Михаил Ильин служил в органах внутренних дел, в том числе в управлении по борьбе с организованной преступностью (УБОП), Центре по противодействию экстремизму, управлении по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. С 2014 года занимал должность заместителя начальника полиции по Ленинградской области в Главке МВД.

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