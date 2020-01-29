Астрахань, , 11:36 — REGNUM Полномочия депутата городской думы города Астрахани Ирины Рыбальченко были досрочно прекращены 28 января. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующее решение подписала глава города Алёна Губанова.

Ирина Рыбальченко была избрана в состав шестого созыва гордумы от «Единой России» по округу № 11 в 2015 году. Тогда она занимала должность начальника ЧУЗ «Медико-санитарная часть г. Астрахани».

По данным портала «Астраханские новости», с середины 2019 года астраханский депутат возглавила учреждение «Гормедтехника департамента здравоохранения города Москвы» и фактически не жила в Астрахани, с чем и связана её отставка.