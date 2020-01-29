Киев, , 11:41 — REGNUM В январе счета на оплату газа оказались выше планируемых на 1−2 тыс. гривен (2,5−5 тыс. рублей), сообщил советник президента Украины Игорь Новиков на своей странице в социальной сети Facebook.

Он напомнил обещания НАК «Нафтогаз» и правительства Украины снизить цену на газ, при этом в январе цена топлива составила 6 913 грн.

« Какого …, вполне резонно спросите вы? », — негодует Новиков.

Чиновник обвинил руководство «Нафтогаза» в том, что оно не желает отказываться от сверхдоходов «в ущерб себе и премиям».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба «Нафтогаза» заявила, что в январе 2020 года оптовая цена на газ для населения Украины составит 4,65 тыс. гривен за тысячу кубометров, без учёта НДС и расходов на доставку.

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