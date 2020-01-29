Санкт-Петербург, , 11:36 — REGNUM Депутаты петербургского Заксобрания Алексей Ковалев («Справедливая Россия») и Максим Резник («Партия роста») заподозрили коррупционный сговор в пользу застройщика территории Медсанчасти завода им. Калинина на Васильевском острове, которую комитет по охране памятников (КГИОП) отказался признавать памятником культуры, передает 28 января корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Ковалев назвал «террористической» политикой ту, что проводят комитеты Смольного в отношении застройки пока еще пустующих территорий. Он обещал внести поправку и включить в зону зеленых насаждений (ЗНОП) указанные территории на улице Одоевского, 10, с сохранившимся садом, и возмутился поведением председателя КГИОП Сергея Макарова, когда тот завершил заседание Совета по культурному наследию, не дав обсудить эту тему.

«Эту территорию получил этот застройщик, так называемый инвестор, за 650 тысяч рублей. За 650 тысяч рублей! Вы представляете, это гектар или два гектара земли. В центре нашего города. Что это такое вообще? Кто-нибудь поверит, что там не было коррупции? Кто-нибудь поверит, что не было коррупции в КГИОПе, где господин Макаров хамски прервал даже обсуждение, не допустил обсуждение экспертами этого вопроса при принятии просто рекомендательного решения? Это вообще нормально? [Депутат Максим] Резник тоже там присутствовал. Я такого в жизни не видел. Народ должен знать своих героев», — сказал Ковалев.

Заметим, в свою очередь в самом КГИОП указали, что это парламентарии сорвали заседание совета: председатель ведомства призывал депутатов Резника и Ковалева к порядку, хотя те позволяли себе оскорбительные высказывания в его адрес.

«Надо сегодня говорить о руководстве комитета по охране памятников, о господине Макарове, который сегодня отнюдь не из интересов государственной службы занимается этими прохиндейскими выходками на заседании рабочей группы», — заключил Ковалев.

Максим Резник также предложил Заксобранию защитить права василеостровцев и запретить застройку территорию Медсанчасти, так как в районе и так не хватает социальной инфраструктуры, он перегружен транспортом.

«Это был потрясающий беспредел с точки зрения искусственного создания очага напряженности на пустом практически месте», — заметил Резник.

«Небольшая группа чиновников весьма высокопоставленных и так называемые инвесторы в сговоре, с моей точки зрения, очевидном коррупционном сговоре создают проблемы для всех — от губернатора до депутатов на этой территории. Но прежде всего будут страдать жители Петербурга», — добавил депутат.

Здание Медсанчасти было построено в стиле сталинского неоклассицизма в 1957 году. В 2014 году возник проект строительства на этом месте многоквартирного дома, почти в 20 раз превышающего по площади существующее здание. В 2015 году по инициативе жителей здание удалось включить в перечень выявленных объектов культурного наследия, однако позднее ООО «Гарантстрой» заказал экспертизу, и эксперт Татьяна Кудрявцева заключила, что здание назвали выявленным памятником необоснованно.