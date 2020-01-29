Сеул, , 11:40 — REGNUM Спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове посетит с официальным визитом страны Европейского союза. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, 29 января Ли До Хун посетит штаб-квартиру Европейского союза в Брюсселе и встретится с генеральным секретарём Европейской службы внешнеполитической службы (ЕВС) Хельгой Шмид, с которой обсудит ситуацию на Корейском полуострове и взаимодействие Южной Кореи и Евросоюза по вопросам денуклеаризации и установления мира на полуострове.

С 30 января по 1 февраля представитель Южной Кореи также посетил Берлин, где встретится с высокопоставленными лицами Германии, такими как госминистр в МИД ФРГ Нильс Аннен и заместитель генерального директора по Азиатско-Тихоокеанскому региону МИД ФРГ Петра Зигмунд. Отмечается, что стороны также затронут вопросы сотрудничества в направлении денуклеаризации Корейского полуострова.