Кейптаун, , 11:46 — REGNUM Правозащитники из ЮАР, специализирующиеся на правах СМИ назвали план по ближневосточному урегулированию президента США Дональда Трампа «сумасшедшим», об этом 29 января сообщает Anadolu Ajansi.

«Тысячи палестинцев, проживающих на оккупированных территориях и миллионы их соотечественников, проживающих в нищете по всему миру, были бы разгневаны, если бы не были шокированы тем, что администрация Трампа объявила об уничтожении их законных прав», — отметил в комментарии журналистам правозащитник из ЮАР Икбал Джассат.

Эксперт отметил, что желание Трампа передать Иерусалим под полный контроль еврейского государства есть ни что иное, как лишение палестинцев их законных прав.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома частично раскрыл подробности своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта, названного не иначе, как «сделка века».

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