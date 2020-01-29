29 января 2020 | Время чтения 7 мин

Яков Рудь, , 11:05 — REGNUM Новый год президент Украины начал с частной семейной поездки в Оман, которую по чьему-то «мудрому» совету решил зачем-то засекретить. Режим секретности продержался чуть более суток, когда же покров тайны был сброшен, В. Зеленского ждали искреннее недоумение широкой публики и злобные нападки «порохоботов». А еще — прямая аналогия с вояжем П. Порошенко на Мальдивы, который тому аукается до сих пор. Поездку, правда, президентские недоброжелатели всех мастей, обозначив, не стали ни раскручивать по полной, ни превращать в занозу для репутации. Попытки притянуть «русский след» (встречался, мол, там с русскими) или разглядеть «тень Медведчука» (летал на его самолете) успеха инициаторам не принесли, лишних хлопот президенту не доставив. Осадок тем не менее остался.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Следующим пунктом назначения в январских маршрутах В. Зеленского был Давос, Всемирный экономический форум. Зачем он туда отправился, понять непросто. Видно, очень хотелось блеснуть. Пробыл на месте всего несколько часов. Едва успел доехать из аэропорта до зала, побыть на самом мероприятии и — опять в самолет. Даже на пару-тройку двусторонних встреч на полях с себе подобными фигурами времени не хватило.

Внешне президент выглядел хорошо, а чувствовал себя явно неважно. После аншлагов родного «Квартала» выступать перед зияющим огромными пустотами залом ему вряд ли было комфортно. Озвучивать заготовленный ему текст об Украине как «стране чудес», понимая его полное несоответствие и ситуации в стране, и взгляду на нее со стороны, было непросто! Фокусирование взгляда на Пристайко и Ермаке, занявших первый ряд, чтобы не пустовал хотя бы он, не спасало. Слушать красивые, но пустые речи об «Украине обетованной» не пришли даже ближайшие друзья-соратники Корниенко с Арахамией, видные перцы не просто «команды Зе», а «зеленой гвардии», люди из узкого круга и президента Зеленского, и Зеленского-человека. Уж им-то, казалось бы, сам Бог велел. Он велел, а они взяли и не пришли. Результат поездки — нулевой. Пришел, увидел — проиграл.

Зеленский на ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе President.gov.ua

Впрочем, на фоне премьера А. Гончарука с его призывом к гостям Давоса, думая об инвестициях (!) в Украину, выучить «всего два слова»: «Слава Украине!», — пустота визита на давосский форум В. Зеленского меркнет. По украинским меркам, в соответствии с которыми, если кто-то где-то хуже меня, то, значит, я — лучший, визит становится… успешным.

Из Давоса, не заезжая в Киев, президент отправился в Иерусалим на памятные мероприятия по случаю 75-й годовщины Холокоста. Лететь ли или не лететь в Израиль в офисе президента спорили до самого последнего момента. Накануне одни инсайдеры в Киеве оценивали шансы на поездку как 50:50, другие — как 70:30. Официальное сообщение о том, что визит все-таки состоится, появилось на сайте президента в самый последний момент.

Как показали дальнейшие события, сам факт визита, воспринятый поначалу нормальной публикой как безусловный «плюс», мало что решал. Главным стало его содержание. С этим у В. Зеленского откровенно не сложилось. В Иерусалиме судьба уготовила ему главное разочарование и самый сильный удар по нервам и по репутации в канун собственного дня рождения. Своим иезуитским демаршем он, шокировав даже самых верных сторонников, задал задачку и Э. Макрону с А. Меркель, и другим лидерам мировой политики и бизнеса. Кроме, США, конечно. В Америке не судят строго ни «сукиных сынов», ни записных дурачков, если они свои.

Впрочем, американская часть проблемы для В. Зеленского тоже существует. Она состоит в том, что он не стал в один ряд с президентами стран американского «пояса» в ЕС — Польши, Литвы, Латвии, Эстонии (в их дружном отказе от участия в Форуме следы американской режиссуры видны невооруженным взглядом) и все же полетел в Израиль. Если согласовал этот выкрутас с посольством одной великой державы в Киеве, хорошо. Если же не согласовал, а проявил инициативу и изобретательность, ему это припомнят. Да, и сожаление, выраженное в связи с устроенным Зеленским инцидентом организаторами мероприятия, ему аукнется и вылезет боком. Украине же и всем украинцам уже и аукнулось, и вылезло: в глазах всего мира мы опять предстали в крайне неприглядном свете.

Визит Зеленского в Государство Израиль President.gov.ua

По состоянию на 25 января — день рождения В. Зеленского — январский послужной список его зарубежных вояжей выглядел по их результатам весьма неприглядно. Сплошной оманско-давосско-иерусалимский конфуз, однако, показался детским лепетом в сравнении с визитом президента Украины в Польшу на мероприятия, посвященные 75-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, состоявшиеся 26−27 января.

В этот раз судьба опять приготовила президенту Украины испытание еще, так сказать, на подходе к снаряду. Премьер-министр Нидерландов М. Рютте от имени власти принес извинения за то, что правительство его страны мало делало для защиты евреев в годы Второй мировой. На этом фоне формулировки В. Зеленского в интервью англоязычному израильскому изданию накануне визита в Израиль выглядели жалко. Он говорил ни о чем, обтекаемо, избегал конкретики и любых определений, за которые нужно было бы нести ответственность то ли перед одними, то ли перед другими.

В Польше В. Зеленский заговорил в стилистике Яценюка — Порошенко, вызывавшей устойчивое отвращение внутри Украины и непонимание за ее пределами. Подозревать тут преемственность по, собственно, киевской линии можно, но — осторожно. Вполне вероятно, что речь идет не о ней, а о сохранении внешних влияний, определяющих линию поведения первых лиц Украины. И о самоотверженной приверженности этих лиц этим влияниям. Анализировать сказанное В. Зеленским в Польше нет необходимости. Достаточно сказать, что, следуя нынешней «концепции» Запада, он возложил ответственность за начало Второй мировой войны не только на Германию, но и на СССР, а освободителями концлагеря Аушвиц назвал… украинцев в лице выходцев с Украины и — опять многоточие! — «Первого Украинского фронта». О том, что и фронт, и украинцы действовали не сами, а в составе Красной армии, президент Украины, к сожалению, упомянуть «забыл».

«Не судите его строго, — скажет, возможно, кто-то, — он же не знал, что Первый Украинский — это переименованный Воронежский». Скорее всего, действительно, не знал, не доложили. Незнание, однако, никогда никого не освобождало от ответственности. И не освобождает сегодня.

Вопрос: что же это было? — относительно того, что и с какой целью зачитал В. Зеленский в Польше, остается. Как и вопрос о том, кто же ему эту дрянную чушь написал? Крыса, что ли, в только что вступивший накануне в свои права по китайскому календарю год Белой крысы завелась в Офисе президента? Или тексты для президента продолжают писать отличавшиеся пещерной дремучестью люди В. Пристайко, писавшие для П. Порошенко?

Зеленский на мероприятии по случаю 75-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Польше President.gov.ua

Почувствовав неуверенность «Первого», ринулась гулять, как карта ляжет, как душенька пожелает, киевская чиновничья братия. Кто в лес, кто по дрова. Кто в Европу, кто в НАТО, кто еще куда-то. Вплоть до отказа от «Минска» с последующим, надо понимать, штурмом Донбасса. Один говорит одно, другой — другое, третий — вообще несет нечто такое, что ни в какие ворота. И каждый мнит себя стратегом, каждый норовит рубануть с плеча по-крупному — в рамках компетенции премьера или президента. На худой конец, «отца нации». Затрясло страну! Пошла вразнос властная вертикаль. Накренился «корабль «Украина», лег на борт так, что почти до воды достал капитанской рубкой, даже зачерпнул слегка. Как теперь его выравнивать? Кому такое по силам? Для «слуг народа» задача явно неподъемная.

…Пока пляшет-кутит «губерния», пока летает-пролетает по миру главный «губер», полетели вдали от шума городского, публичного (коррупция, как деньги, тоже любит тишину), во все стороны в аренды да концессии жирные объекты госсобственности. Ну, не во все, само собой, а только в правильные. Но полетели! Херсонский и Николаевский порты — в концессию. «Украинскую железную дорогу» — в управление. И это — только начало! Следом за концессиями или, скорее, параллельно с ними посыпались и миллионные премии чиновным людям по министерствам, ведомствам, администрациям, от руководителя до водителя. А что? Заслужили, поди!

Так что, летай, Вова! Летай, Зеля! Летай больше, клоун наш дорогой, замечательный, популярный, всемирно известный! Дадут тебе самолетов самых-самых частных, сколько твоя душа пожелает. Только летай!