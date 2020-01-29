Киев, , 10:59 — REGNUM На Украине обсуждают избрание представителя России, главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого вице-спикером Ассамблеи.

В частности, политолог Николай Спиридонов отмечает, что в украинских СМИ уже пишут, что Толстой — «антисемит и украинофоб».

«Посмотрим, соответствует ли это действительности… В любом случае позиции России в ПАСЕ укрепились. Делегация не просто вернулась в зал, а даже получила место в президиуме», — констатировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что представители Украины в ПАСЕ заявили, что ранее риторика Толстого на заседаниях ассамблеи «противоречила европейским ценностям». Киев настоял на отдельном закрытом голосовании по представителю российской делегации. Закрытое голосование по кандидатуре Петра Толстого прошло в два тура, итоги были объявлены вечером 28 января.