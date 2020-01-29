Москва, , 10:29 — REGNUM Основная причина ненависти либералов к советскому лидеру Иосифу Сталину заключается в том, что руководитель СССР не боялся брать на себя ответственность, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 29 января корреспонденту ИА REGNUM.

«Падение реальных доходов населения России это результат либерально социально-экономической политики, — констатировал Делягин. — А менять либеральную социально-экономическую политику это значит брать на себя ответственность. Так-то во всем виноват вашингтонский консенсус, проклятый вашингтонский обком. Но если заниматься развитием страны, то это значит брать на себя ответственность. Как вы думаете, за что Сталина все-таки ненавидят? За репрессии? Но либеральные репрессии по масштабам уничтожения людей превысили все, что можно было себе вообразить. Сталина ненавидят именно потому что он не боялся брать на себя ответственность».

Это, как подчеркнул Делягин, главная вина Сталина в глазах нынешних российских либералов.

Напомним, как сообщалось ранее опрос проведенный «Левада-центром» показал, что роль Сталина в истории России положительно оценивают 70% жителей РФ.