Екатеринбург, , 10:25 — REGNUM В Екатеринбурге начал свою работу экспертный круглый стол по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Заседание стола открыл губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По мнению руководителя, регион должен внести свой вклад в изменение Основного закона страны, закрепив позиции уральской юридической школы.

«Мы должны профессионально подойти к вопросу внесения поправок», — призвал Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») допустил внесение поправок в преамбулу Основного закона. А член Совфеда Алексей Пушков предложил зафиксировать в Конституции «нашу победу во Второй мировой войне» в той или иной форме.