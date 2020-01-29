Москва, , 10:15 — REGNUM Назначение бывшего вице-премьера Виталия Мутко, который в правительстве Дмитрия Медведева курировал сферу ЖКХ и жилищного строительства, новым генеральным директором госкорпорации «Дом.РФ» позволит достичь целей национального проекта «Жильё и городская среда». Такое мнение высказал министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

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Глава Минстроя охарактеризовал Мутко как эффективного руководителя.

«Он глубоко в теме, разбирается во всех тонкостях и нюансах, что создает предпосылки для успешного движения вперед», — подчеркнул Якушев.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях бывший вице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко был назначен генеральным директором государственной корпорации «Дом.РФ». основной задачей госкорпорации является комплексная поддержка жилищного сектора России и повышение доступности жилья для граждан. Компания занимается поддержкой и развитием рынка ипотечного кредитования.