Рамалла , , 10:18 — REGNUM Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт заявил, что план по ближневосточному урегулированию президента США Дональда Трампа ущемляет права палестинцев, об этом 29 января сообщает Al Arabia.

Тем не менее генсек ЛАГ подчеркнул, что организация открыта для любых дискуссий, которые смогут обеспечить мир в регионе.

«Лига рабских государств тщательно изучает американское видение процесса. Мы открыты для любых серьезных действий, целью которых будет достижение мира», — отметил политик в комментарии журналистам.

Как передавало ИА REGNUM, ранее 28 января Трамп раскрыл детали «сделки века», предполагающей урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем. Глава Белого дома предложил признать суверенитет Израиля над большей частью Иорданской долины, оставить Иерусалим неделимой столицей Израиля.

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