Джакарта, , 10:12 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии призвало общественность вести здоровый образ жизни, сообщает Kompas.

Издание отмечает, что распространение коронавируса вызывает беспокойство людей в больших городах, таких как Джакарта.

Ожидается также, что Индонезия продолжит работать над тем, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране. В ряде международных аэропортов Индонезии установлены тепловые сканеры.

Правительство также тщательно охраняет аэропорты и порты в стране, чтобы можно было выявить посетителей из стран, зараженных коронавирусом. Власти поручили проводить медицинский осмотр всех, кто приезжает из-за границы.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коронавирус распространился в нескольких странах, включая Китай, Японию, Сингапур, Малайзию, Южную Корею, Тайвань, Таиланд, США, Вьетнам, Непал, Францию и Австралию.