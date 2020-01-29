Брюссель, , 10:15 — REGNUM 11−12 февраля на Украину прибудет комиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Оливер Варгеи, сообщил 28 января «Интерфакс-Украина».

Еврочиновник анонсировал свой визит во время заседания Совета ассоциации Украина-ЕС с участием премьер-министра Украины Алексея Гончарука в Брюсселе.

«Я хочу поблагодарить, премьер-министр, за проделанную вами работу, которую я проверю на месте, когда я буду посещать Киев 11−12 февраля», — заявил он.

Варгеи рассказал о том, как Украине важно продолжать борьбу с коррупцией, реформу децентрализации, а также соблюдать права национальных меньшинств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гончарук заявил, что Украина хочет пересмотреть торговую часть соглашения об ассоциации Украина — Евросоюз в сторону увеличения квот на беспошлинную торговлю с ЕС.

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