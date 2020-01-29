Триполи, , 10:21 — REGNUM Глава национальной нефтяной корпорации Ливии Мустафа Саналла в интервью корреспонденту ВВС Africa заявил, что ситуация в его стране становится очень опасной, и существует риск того, что Ливия может стать новой Сирией.

По информации журналистов телерадиокомпании, Саналла призвал США, Францию и Великобританию предпринимать больше усилий, чтобы остановить вмешательство внешних сил в дела Ливии.

Как отмечают журналисты, ранее в Ливии добывалось более миллиона баррелей нефти ежедневно. Однако из-за нефтяной блокады, введенной 10 дней назад силами, лояльными генералу Халифе Хафтару, добыча была ограничена до 72 000 баррелей нефти в день.