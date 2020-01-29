Берлин, , 10:15 — REGNUM Концепция председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука о межпарламентском диалоге по Донбассу нашла поддержку в немецком Бундестаге. Об этом сообщает «112 Украина».

Идея Медведчука заключается в парламентском измерении «нормандского формата». Четыре страны, — Украина, Россия, Германия и Франция — подписавшие минские договорённости, должны активно участвовать в украинском урегулировании, полагает он.

«Мы все хорошо понимаем, что мир и безопасность на Европейском континенте без участия России и Украины в долгосрочной перспективе невозможны», — сказал Медведчук.

Депутаты Бундестага одобрили идею о развитии парламентского общения по мирному урегулированию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведчук представил идею «Парламентского измерения «нормандского формата» во Франции. Члены Сената и Национального собрания Франции, по его словам, отнеслись к ней с большим интересом.

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