Пекин, , 10:06 — REGNUM Огромные средства, которые США направили на сдерживание Китая, были потрачены впустую, заявил эксперт Кен Моак в статье для издания Asia Times.

«Огромное количество ресурсов, выделенных для «сдерживания» Китая, были не просто потрачены впустую, но также обострили внутренние экономические и социальные проблемы в США», — говорится в статье.

Напомним, торговые пошлины президента США Дональда Трампа в отношении китайского импорта привели к снижению темпов роста ВВП Китая с 6,6% до 6,1% в 2019 году, но темпы роста в США снизились еще сильнее, опустившись с более чем 3% до примерно 2% за тот же период.

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