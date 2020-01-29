Вашингтон, 29 января 2020, 10:08 — REGNUM Палестина может отказаться от своей революционной мечты после ухода президента Палестины Махмуда Аббаса, заявил американо-израильский писатель и обозреватель Зеев Чафец в статье для издания Bloomberg.
По словам Чафеца, не будет никакой палестинской армии, никаких военных пактов с арабскими единомышленниками, поэтому палестинцам лучше согласиться на создание небольшого государства, чем остаться ни с чем.
Читайте также: Помпео уверен в поддержке палестинцами «сделки века»