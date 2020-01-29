Вашингтон, , 10:08 — REGNUM Палестина может отказаться от своей революционной мечты после ухода президента Палестины Махмуда Аббаса, заявил американо-израильский писатель и обозреватель Зеев Чафец в статье для издания Bloomberg.

«Аббас уже постарел, он болен. Его предполагаемые преемники уже ждут того дня, когда он лишится власти. Они прожили всю жизнь под израильским правлением, большинство из них превосходно знают иврит благодаря продолжительным тюремным срокам. Они ни в коем случае не сионисты, но они очень практичные люди, которые понимают, что реализация революционный мечты Арафата и Аббаса невозможна», — говорится в статье.

По словам Чафеца, не будет никакой палестинской армии, никаких военных пактов с арабскими единомышленниками, поэтому палестинцам лучше согласиться на создание небольшого государства, чем остаться ни с чем.

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