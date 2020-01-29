Вашингтон, 29 января 2020, 10:11 — REGNUM Жители Израиля могут усмотреть в плане США по ближневосточному урегулированию попытку Вашингтона вмешаться в демократический процесс Израиля, заявил заслуженный научный сотрудник Корета в Шалемском колледже в Иерусалиме Даниэль Гордис в статье для издания Bloomberg.
Когда речь идет об израильских избирателях, то «сделка века» может иметь двоякие последствия для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, как позитивные, так и не очень, отметил Гордис.
Напомним, в декабре 2019 года парламент Израиля назначил новые парламентские выборы на 2 марта 2020 года.
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