Вашингтон, , 10:11 — REGNUM Жители Израиля могут усмотреть в плане США по ближневосточному урегулированию попытку Вашингтона вмешаться в демократический процесс Израиля, заявил заслуженный научный сотрудник Корета в Шалемском колледже в Иерусалиме Даниэль Гордис в статье для издания Bloomberg.

Когда речь идет об израильских избирателях, то «сделка века» может иметь двоякие последствия для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, как позитивные, так и не очень, отметил Гордис.

«Некоторые израильтяне могли усмотреть в публикации ближневосточного плана во вторник, 28 января, явное вмешательство в демократический процесс Израиля. Они считают, что Трамп (глава США Дональд Трамп) не видит ничего плохого в том, чтобы вмешаться в процесс голосования в Израиле», — говорится в статье.

Напомним, в декабре 2019 года парламент Израиля назначил новые парламентские выборы на 2 марта 2020 года.

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