Москва, , 10:04 — REGNUM В Госдуме осудили заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что якобы Иосиф Сталин встречался с Адольфом Гитлером.

«Беда с украинскими политиками: они давно перепутали зону реальности и тяжелого бреда. И не только в этом случае», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов в Facebook.

Он опроверг Кравчука.

«Сталин никогда не встречался с Гитлером — в отличие от всех других европейских лидеров, которые только и делали, что развязывали ему руки», — указал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире телепередачи «60 минут» о «встрече» Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина во Львове, которая стала предпосылкой к началу Второй мировой войны.

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