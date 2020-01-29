Вашингтон, , 10:03 — REGNUM Президент России Владимир Путин через власти Грузии «блокировал» работу американской компании и теперь «контролирует» грузинскую нефть. Такое громкое заявление сделал конгрессмен Пит Олсон во время выступления в Палате представителей США, видео которого он 28 января выложил на своей странице в соцсети Twitter.

Как рассказал член конгресса, нефтяная компания Frontera Resources (FR) много лет успешно работала в Грузии, пока им не начал мешать «марионетка Путина» лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

«Они (FR, прим. — ИА REGNUM) создали лучшие рабочие места в Грузии и США. Они создали свободу. Так было до тех пор, пока правительство не прекратило их оперирование и не конфисковало все оборудование», — возмущался во время выступления Олсон.

Он подчеркнул, что теперь Путин «счастлив», так как якобы может «контролировать» грузинскую нефть.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ряд членов конгресса США, в том числе и Олсон, уже высказывались в защиту Frontera Resources, обвиняя грузинские власти в том, что те якобы давят на американскую компанию. Между тем спор между властями и FR рассматривается в арбитражном суде в Страсбурге.

Ранее независимый депутат парламента Грузии Бека Нацвлишвили указал на то, что в Frontera Resources в декабре уволили 84 сотрудника, которым 11 месяцев не платили зарплату.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительству США советуют изучить деятельность Frontera в Грузии