Вашингтон, , 08:20 — REGNUM Жители Палестины рано или поздно поддержат новый план Вашингтона по урегулированию на Ближнем Востоке. Об этом в интервью американскому журналисту Бену Шапиро заявил Госсекретарь США Майк Помпео.

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Руководитель внешнеполитического ведомства США отметил, что сейчас им представлены такая возможность, однако принимать решение сегодня или завтра они не обязаны.

«Я убеждён, что палестинский народ в последующие недели и месяцы поймёт, что данная возможность является для них наилучшей, а мы даем им четыре года», — уточнил Помпео.

Госсекретарь уверен, что, в случае одобрения палестинцами «сделки века», перед ними откроется «блестящее будущее».

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 января президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представили проект мирного палестино-израильского урегулирования. В плане предлагаются изменение границ Израиля и Палестины, а также смена столицы палестинского государства.

Добавим, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал американский план ближневосточного урегулирования «кошмаром» для всего Ближнего Востока и для всего мира.

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