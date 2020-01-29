Москва, , 08:19 — REGNUM Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что советский лидер Иосиф Сталин и нацистский фюрер Адольф Гитлер якобы лично встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.

«Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Они пытались договориться», — сказал Кравчук в эфире телеканала «Россия 1».

По словам первого президента Украины, именно это послужило тому, что «Гитлеру развязали руки». Гитлер впоследствии «обратил все против СССР», в результате чего пострадал советский народ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе совместной пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой в Освенциме, что ответственность за развязывание Второй мировой войны отчасти лежит на Советском союзе.

В свою очередь, в Минобороне РФ заявили, что возрождение нацистской идеологии наблюдается сейчас даже в странах, участвовавших в борьбе против нацистской Германии в годы Второй мировой войны.

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