Амстердам, , 08:15 — REGNUM Голландская газета Algemeen Dagblad пишет, что в Инспекции юстиции и безопасности в течение длительного времени под давлением высокопоставленных чиновников переписывали результаты исследований. Вследствие такой практики в некоторых случаях политически чувствительная информация не доходила до парламента.

Речь, в частности, идёт об инспекционных докладах, в которых рассматривалась деятельность Службы иммиграции и натурализации. В ходе проверки личности беженцев, запрашивающих вид на жительство в Нидерландах, на мобильных телефонах были обнаружены видеокадры пыток, а также детское порно. Однако по настоянию вышестоящих чиновников эти сведения не были включены в инспекционный доклад из-за политический чувствительности всего, связанного с темой беженцев. По утверждению одного из источников газеты, не исключено, что в некоторых случаях в центры приёма беженцев были приняты установленные террористы. Однако сотрудникам Инспекции запретили указывать в своих докладах на подобные факты.

В 2017 г. некоторые сотрудники Инспекции обратились к начальству с жалобами на недостатки в работе учреждения. Жалобы стали основанием для внутреннего расследования, итоги которого в мае 2018 г. были доложены парламенту. Однако Algemeen Dagblad выяснила, что парламент получил неполную версию итогового доклада. Газета утверждает, что высокопоставленный чиновник министерства обосновал это тем, что полная версия доклада вызвала бы слишком много дополнительных вопросов у членов парламента.

Представители министерства, в свою очередь, утверждают, что полная версия доклада не была представлена парламенту из-за конфиденциального характера содержащихся в нём данных.