Париж, , 08:15 — REGNUM По меньшей мере 250 жителей Франции и более 100 граждан из других европейских стран будут репатриированы из города Ухать в Китае, передает BFM TV.

Европейская комиссия сообщила, что два самолета доставят европейских граждан из города Ухань в Китае, колыбели эпидемии нового коронавируса.

Известно, что только здоровые граждане смогут покинуть китайский город.

«Первые цифры показывают, что около 250 граждан Франции покинуть Ухань на первом самолете и более 100 граждан из стран ЕС сядут на второй самолет», — говорится в заявлении Европейской комиссии.

Кроме того, Евросоюз возьмет на себя транспортные расходы, связанные с репатриацией европейских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Франции Аньез Бузин заявила, что первые граждане Франции вернутся в страну из Уханя 31 января или 1 февраля 2020 года.

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