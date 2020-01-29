Новосибирск, , 08:12 — REGNUM Директор по эксплуатации и содержанию автомобильных дорог «Новосибирскавтодора» Сергей Илюшин заявил, что и-за аномально снежной зимы «люди и техника работают на пределе возможностей». По его словам, в круглосуточном режиме люди работают с конца декабря 2019 года.

«Затяжные метели и снегопады прекращаются лишь на пару дней, в это время мы приводим трассы в нормативное состояние — очищаем дорожные знаки и барьерное ограждение, расширяем обочины, после чего вновь начинаются обильные осадки, — отметил Илюшин. — Наши люди и техника работают на пределе возможностей. Мы понимаем всю степень ответственности, лежащей на дорожных службах, и делаем всё от нас зависящее для обеспечения безопасного проезда».

По данным «Новосибирскавтодора», количество снега, выпавшее в декабре-январе во многих районах региона, в 1,5−2 раза превышает климатическую норму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Новосибирске решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности был режим ЧС — «в связи с выпадением сверхнормативного количества осадков и обильными снегопадами в декабре 2019 года и январе текущего года».

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