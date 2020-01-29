Амстердам, , 08:08 — REGNUM Фрегат Королевского военно-морского флота Нидерландов «Де Рюйтер» (De Ruyter) 28 января отправился на шесть месяцев в Ормузский пролив. Судно примет участие в европейской миссии по повышению безопасности мореплавания в регионе Персидского залива. Миссия была инициирована Францией после серии нападений на нефтяные танкеры.

Командир фрегата Тео Клутвейк (Theo Klootwijk) сообщил, что главная задача «Де Рюйтера» — следить за обстановкой, чтобы способствовать свободному судоходству. По его мнению, присутствие европейских ВМС в регионе следует рассматривать и как политический сигнал, как направленное на предотвращения эскалации.

В свою очередь, министр иностранных дел Нидерландов заявил, что присутствие «Де Рюйтера» и других европейских военных суден должно указать устрашающее воздействие на тех, кто желал бы воспрепятствовать свободному судоходству.

После недавнего обострения обстановки на Ближнем Востоке вследствие убийства иранского генерала Сулеймани в Нидерландах предлагали пересмотреть участие ВМС страны в военной миссии в Ормузском проливе из-за возможных рисков для голландских военнослужащих. Клутвейк заявил, что у него нет указаний, что между европейскими силами и Ираном может произойти конфронтация. Однако он заверил, что «Де Рюйтер» будет в состоянии защититься, если конфронтация всё-таки случиться.

Ожидается, что голландский фрегат прибудет в район Персидского залива через три-четыре недели. Предполагается, что миссия продлиться шесть месяцев.