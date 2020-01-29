Симферополь, , 08:07 — REGNUM Расширение советом стран Евросоюза санкционного списка на семь человек, которые связаны с выборами в Крыму в 2019 году, свидетельствует о том, что «в Европе царит смута». Об этом 29 января заявил журналистам вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

«Эти санкции не несут никаких угроз и давным-давно приобрели форму политической ширмы», — сказал он.

Бобков объяснил, что свои решения европейские чиновники вынуждены принимать под давлением западных советчиков. При этом они не учитывают мнения собственных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее совет Европейского союза добавил семерых граждан Российской Федерации в санкционный список по Украине. Решение было принято без обсуждения. В список попали, в частности, глава крымского правительства Юрий Гоцанюк и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

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