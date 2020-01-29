Копенгаген, , 08:08 — REGNUM Замена солдат советской Красной армии, которые освобождали нацистский лагерь смерти Аушвиц-Биркенау, на американских — это случайная ошибка. Об этом 29 января заявили сотрудники посольства США в Дании на своей странице в соцсети Twitter.

«Вчера мы случайно написали, что солдаты США освободили Аушвиц-Биркенау. Конечно, он был освобожден советскими солдатами», — говорится в сообщении американского диппредставительства.

Также в нем указывается, что посольство США в Дании признает важный вклад всех союзных войск во Второй мировой войне и помнит о 6 млн евреев, погибших от Холокоста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что глава нацистской Германии Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до начала Второй мировой войны.