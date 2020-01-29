Новосибирск, , 07:55 — REGNUM В Новосибирской области совет по инвестициям под руководством губернатора Андрея Травникова одобрил три новых масштабных проекта.

Речь о «Реконструкции элеваторного комплекса для единовременного хранения 165 тыс. тонн зерновых культур в г. Купино» (инициатор — ООО «Трансхимэкспорт»); «Строительстве в Колыванском районе селекционно-семеноводческого центра по производству семян мощностью 20 тыс. тонн» (инициатор — ООО «Сибирский», Группа компаний «Горкунов»); а также инвестиционном проекте «Новосибирский терминал — развитие терминала, увеличение перерабатывающей способности до 250 тыс. TEU в год» (инициатор — ЗАО «Евросиб СПб-транспортные системы»).

Губернатор, в свою очередь, потребовал установить точные предельные сроки — не более трёх месяцев — на проработку запросов инвесторов по мерам государственной поддержки.

Отметим, что на господдержку инвесторов в Новосибирской области ежегодно выделяется более 1 млрд рублей.