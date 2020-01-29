Триполи, , 07:27 — REGNUM Вооруженный конфликт в Ливии, участниками которого являются Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром и Правительство национального согласия (ПНС), возглавляемое Фаизом Сараджем, не имеет надежды на скорое завершение. Об этом в ходе встречи в Сенегале заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, 28 января передает телеканал NTV.

По мнению Эрдогана, являющегося союзником ПНС, за Хафтаром стоят определенные силы, которые подпитывают его деньгами для содержания наемников. Президент Турции назвал фельдмаршала «предателем, сбежавшим от Каддафи» и «легионером, который воюет за деньги». Эрдоган, считает что командующий ЛНА своими действиями пытается свергнуть законную власть в Ливии.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января в Берлине прошла международная встреча по вопросу мирного урегулирования в Ливии. Глава ПНС Фаиз Сарадж подписал соглашение о перемирии, а командующий ЛНА покинул Берлин, не подписав соглашение о перемирии. 26 января Реджеп Эрдоган заявил, что Халифа Хафтар нарушает режим прекращения огня.

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