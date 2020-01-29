Вашингтон, , 07:04 — REGNUM Предприниматель Лев Парнас не будет лично принимать участия в процессе по импичменту президента США Дональда Трампа в американском Сенате, заявил его адвокат Джозеф Бонди на своей странице в Twitter.

Адвокат пояснил, что в настоящее время по постановлению суда на ноге Парнаса установлено устройство GPS, отмечающее его перемещения. Однако на заседаниях сената запрещено пользоваться телефонами и электронными устройствами в связи с мерами безопасности. Таким образом Парнас, не смотря на намерения участвовать в процессе, присутствовать на заседаниях Сената США не сможет.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года предприниматели Лев Парнас и Игорь Фруман были арестованы в США по подозрениям в нарушениях при финансировании избирательных кампаний. Также их подозревают в попытках добиться смещения Мари Йованович с должности американского посла в Киеве.

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