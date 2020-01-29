Каракас, , 07:00 — REGNUM Решение правительства Колумбии направить запрос об экстрадиции бывшего члена колумбийского Конгресса Аиды Мерлано в адрес лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо 28 января в эфире государственного телевидения высмеял президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Сегодня я много смеялся, потому что правительство Ивана Дуке заявило, что собирается попросить Хуана Гуайдо об экстрадиции этой женщины, которую задержали законные власти Венесуэлы. Это смешно», — заявил Мадуро.

Ситуация была прокомментирована президентом в ходе транслировавшейся по государственному телевидению встречи с представителями Единой социалистической партии Венесуэлы.

Мадуро подчеркнул, что, поскольку «общественные силы и институты работают в Венесуэле эффективнее, чем в Колумбии» гражданка Колумбии уже дает показания «о колумбийских коррупционных сетях».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января в колумбийском минюсте сообщили, что запрос о выдаче властям Колумбии фигуранта уголовного дела о коррупции правительство собирается сделать Хуану Гуайдо, а не законным властям Венесуэлы.

Аида Мерлано, которая в Колумбии обвиняется в злоупотреблении властью и в коррупции, после начала уголовного процесса сбежала из страны в Венесуэлу, где была задержана.

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