Бейрут, , 06:35 — REGNUM Предложенная в США «сделка века» для урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной нарушает международное право и является «пощечиной» для палестинского народа, написал 29 января бывший премьер-министр Ливана Тамам Салям на своей странице в Twitter.

«Эта сделка полностью подрывает международное право, узаконивает оккупацию (еврейских) поселений и является пощечиной для каждого уважаемого гражданина достойного равноправного мира», — написал он.

Салям добавил, что в Ливане поддерживают и признают государство Палестина со столицей в Иерусалиме на всей территории Западного берега и сектора Газа, а также оставляют за палестинскими беженцами право вернуться на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представили проект мирного палестино-израильского урегулирования. В плане предлагаются изменение границ Израиля и Палестины, а также смена столицы палестинского государства. Одним из ключевых положений плана, по мнению авторов из Вашингтона, должно стать взаимное признание двух государств.

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