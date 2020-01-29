Идлиб, Сирия, , 06:14 — REGNUM Террорист, взятый в плен сирийскими военными, на допросе сообщил о подготовке новой провокации с применением химического оружия в Сирии. Видео со свидетельствами мужчины 29 января распространил российский центр по примирению в Сирии.

По словам боевика, он стал свидетелем того, как представители организации «Белые каски» взяли «коробки с серыми емкостями и частями ракет», а также оборудование для видеосъемок, и увезли в неизвестном направлении.

Сирийские военные полагают, что эти признаки указывают на подготовку очередной провокации, которая затем позволит обвинить власти Сирии в применении химоружия. Об этом же свидетельствуют другие источники: ранее жители нескольких населённых пунктов сообщали о том, что к ним привезли ёмкости с газообразным хлором, а также представителей «Белых касок».

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